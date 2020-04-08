Ср, 8.04.2020
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Этот брутальный парень с длинными волосами - актер Русского театра Эстонии и он кое-что задумал!

Эдуард Теэ

ФОТО: Русский театр

12 марта правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение. Не следующий день, 13 марта, в Русском театре Эстонии должна была состоятся премьера спектакля «Утопия» по одноименной пьесе Михаила Дурненкова.

Сегодня, 8 апреля, в 19:00, в прямой эфир на Facebook-страничке Русского театра выйдет сыгравший одну из ролей в этой постановке актер Эдуард Теэ, который расскажет о спектакле и ответит на интересующие зрителей вопросы.

Зрители также смогут узнать интересные факты из биографии Эдуарда.

Например, такие:

  • По первому образованию он печатник, а по второму - инженер-технолог полиграфического производства;
  • В 28 лет Эдуард решил сменить профессию, поступив на актерское отделение Вильяндиской академии культуры Тартуского университета;
  • У Эдуарда была рок-группа «Asylum»;
  • Эдуард Теэ случайно исполнил практически всю песню Für Vene teatri sõber, а в самом клипе сыграл только крошечную роль.

До встречи в эфире!

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