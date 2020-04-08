Этот брутальный парень с длинными волосами - актер Русского театра Эстонии и он кое-что задумал!

12 марта правительство Эстонии объявило в стране чрезвычайное положение. Не следующий день, 13 марта, в Русском театре Эстонии должна была состоятся премьера спектакля «Утопия» по одноименной пьесе Михаила Дурненкова.
Сегодня, 8 апреля, в 19:00, в прямой эфир на Facebook-страничке Русского театра выйдет сыгравший одну из ролей в этой постановке актер Эдуард Теэ, который расскажет о спектакле и ответит на интересующие зрителей вопросы.
Зрители также смогут узнать интересные факты из биографии Эдуарда.
Например, такие:
- По первому образованию он печатник, а по второму - инженер-технолог полиграфического производства;
- В 28 лет Эдуард решил сменить профессию, поступив на актерское отделение Вильяндиской академии культуры Тартуского университета;
- У Эдуарда была рок-группа «Asylum»;
- Эдуард Теэ случайно исполнил практически всю песню Für Vene teatri sõber, а в самом клипе сыграл только крошечную роль.
До встречи в эфире!