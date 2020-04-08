Ср, 8.04.2020
Жительница Таллинна волокла по земле кошку, не желавшую прогуливаться на поводке СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фотограф снял Суперлуние в безлюдном Таллинне: луна, Старый Тоомас и тишина

В ночь со вторника на среду жители Эстонии и всего мира при хорошей погоде могли наблюдать второе в этом году Суперлуние, фотограф AS Postimees Grupp Ээро Вабамяги сделал несколько снимков в Старом городе. Ночь, тишина, Старый Тоомас и большая луна... лучшее время и место для романтиков! 

7 апреля в 21:20 по эстонскому времени началось главное Суперлуние 2020 года. Люди могли наблюдать Луну на максимально близком расстоянии - в 356908 километрах от Земли. Ближе в этом году она уже не будет, пишет Kp.ru.

Видимый диаметр апрельской суперлуны составил 33 минуты 29 секунд - это около половины градуса. Затем 8 апреля наступит полноценное полнолуние.

В следующий раз такое явление мы сможем увидеть еще не скоро. В XXI веке Луна только два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года.

Но, несмотря на всю редкость явления, многие ученые считают Суперлуние весьма негативным событием. Объясняют они это тем, что, подходя близко к Земле, Луна усиливает на нее свое гравитационное воздействие. А это может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения и серьезные техногенные аварии.

Ниже предлагаем вам возможность посмотреть, какой видели этой ночью луну в разных уголках мира! 

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