ГАЛЕРЕЯ ⟩ Фотограф снял Суперлуние в безлюдном Таллинне: луна, Старый Тоомас и тишина

7 апреля в 21:20 по эстонскому времени началось главное Суперлуние 2020 года. Люди могли наблюдать Луну на максимально близком расстоянии - в 356908 километрах от Земли. Ближе в этом году она уже не будет, пишет Kp.ru.

Видимый диаметр апрельской суперлуны составил 33 минуты 29 секунд - это около половины градуса. Затем 8 апреля наступит полноценное полнолуние.

В следующий раз такое явление мы сможем увидеть еще не скоро. В XXI веке Луна только два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти Суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года и 6 декабря 2052 года.

Но, несмотря на всю редкость явления, многие ученые считают Суперлуние весьма негативным событием. Объясняют они это тем, что, подходя близко к Земле, Луна усиливает на нее свое гравитационное воздействие. А это может спровоцировать извержения вулканов, землетрясения и серьезные техногенные аварии.