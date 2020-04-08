ВИДЕО ⟩ Никас Сафронов попал в аварию в свой день рождения

Сегодня художнику исполняется 63 года. Праздник Никаса Сафронова омрачился неприятным инцидентом — он попал в автомобильную аварию, когда поехал в магазин закупаться продуктами для домашнего торжества, рассказывает «Стархит».
По предварительным данным, ДТП, произошедшее примерно в два часа ночи на Тверской, спровоцировал водитель такси, заснувший за рулем. Мужчина на полном ходу врезался в два автомобиля, среди которых оказался и Porsche Сафронова.
«Вот Антон заснул за рулем, такое бывает — люди устают. Да все нормально. Губу разбил, зуб разбил, голова немного побаливает. Стоял на красном сигнале светофора», — прокомментировал Никас произошедшее, который вовсе не держит зла на нерадивого таксиста.
К слову, водителю второй машины повезло меньше — он находится в тяжелом состоянии. На месте решался вопрос о госпитализации художника, но он, по всей видимости, отказался ехать в больницу.