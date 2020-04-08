ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ⟩ Молодая эстонская певица Элиза Колк позирует в одном бюстгальтере

Молодая певица Элиза Колк (22) поделилась с подписчиками в соцсети шикарной фотографией, сообщает Elu24.
На новом снимке в Instagram Элиза, которую мы привыкли видеть роскошной брюнеткой, - блондинка.
Конечно, это не первый раз, когда мы видим Элизу белокурой красоткой. Но это фото еще и очень сексуальное: Элиза с томным взглядом позирует в черном бюстгальтере, джинсах и кожаной куртке.
Фолловеры отметили в комментариях, что Элиза красива всегда - и брюнеткой, и блондинкой, и сошлись во мнении, что она - чудесная и очень горячая.
Элиза очень мало говорит о своей личной жизни, замечая, что «у нее все хорошо». Но в соцсетях певица иногда публикует фотографии вместе с Индреком Рахумаа (48).