ГОРЯЧАЯ ШТУЧКА ⟩ Молодая эстонская певица Элиза Колк позирует в одном бюстгальтере

На новом снимке в Instagram Элиза, которую мы привыкли видеть роскошной брюнеткой, - блондинка.

Конечно, это не первый раз, когда мы видим Элизу белокурой красоткой. Но это фото еще и очень сексуальное: Элиза с томным взглядом позирует в черном бюстгальтере, джинсах и кожаной куртке.

Фолловеры отметили в комментариях, что Элиза красива всегда - и брюнеткой, и блондинкой, и сошлись во мнении, что она - чудесная и очень горячая.