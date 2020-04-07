ПРИДУШИЛ ФАНАТКУ ⟩ Эзру Миллера могут отстранить от роли Флэша

В сети появилось видео нападения американского актера Эзры Миллера на фанатку в Исландии. Инцидент у одного из баров Рейкъявика произошел вечером воскресенья, сообщает Variety. На коротком видеоролике видно, как 27-летний актер агрессивно общается с молодой женщиной.

«О, ты хочешь драться? Это то, что ты хочешь сделать?» — сказал Миллер девушке, которая не воспринимала происходящее всерьез и посмеивалась.

Разозлившись, Миллер схватил женщину за шею и потянул к земле. Когда жертва начала издавать хрипящие звуки, оператор встревоженно крикнул «Воу, бро. Бро!» и прервал съемку. Судя по всему, очевидец понял, что актер настроен решительно, и поспешил помочь пострадавшей.

Пользователи соцсетей посчитали видео с нападением Миллера на поклонницу поводом для шуток. За сутки в Twitter было опубликовано множество постов с мемами о «сломанной карьере» и осуждением поступка актера.

«Эзра, какого черта ты делаешь? Так ведут себя только психи», «Неважно, почему он решил это сделать, пытаться задушить кого-то — это не смешно. Надеюсь, это не сойдет ему с рук», «Я не знаю подробностей ситуации, надоедала ли она ему или злила его, но никогда, вообще никогда нельзя поднимать руку на кого-либо, только если вам не кажется, что они угрожают вашей безопасности. Все выглядит так, будто эта женщина не пыталась причинить ему вред. А то, что он поднял на нее руку — отвратительно», — написали пользователи.