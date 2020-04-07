Директор Надежды Бабкиной сделал официальное заявление о состоянии здоровья певицы

Одни говорят, что руководитель ансамбля «Русская песня» находится буквально на грани жизни и смерти, её ввели в искусственную кому. Евгений Гор позже опроверг эту информацию, сообщил, что Бабкина находится дома. Однако сын певицы опроверг слова её избранника и подтвердил, что она в больнице. Чтобы отмести все домыслы и сплетни, концертный директором Надежды Георгиевны Сергей Горох сделал официальное заявление. Да, певица действительно находится в больнице, но ее состояние не так тяжело, как об этом говорится в СМИ.