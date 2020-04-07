Эстонская спортсменка спасла мужчину в США: «Он не обрадовался, что ему помогла молодая блондинка»

Лийванд рассказала порталу Elu24, что инцидент произошел в начале ноября 2019 года во время чемпионата по пятиборью.

«Я была недалеко от воды и следила за соревнованиями. Внезапно услышала, что кто-то издалека кричит и просит о помощи. Я сразу же поняла, что мужчина в беде, прыгнула в воду и быстро подплыла к нему», — рассказывает девушка и добавляет, что сразу же сообщила о попавшем в беду мужчине полиции и спасателям, следящим за безопасностью на соревнованиях.

Он не был особо счастлив, что его спасла молодая блондинка. Это нетипично для мусульманской культуры,

— говорит Лийванд.

«Я смогла в одиночку дотащить его до берега», — сообщила пловчиха.

Мужчиной оказался спортсменом из Египта. Когда он оказался на берегу, то сразу откашлялся, но, по словам медиков, его здоровье было в безопасности, он отделался обычным испугом и до дома добрался уже без посторонней помощи.