ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Смотрите, в каком виде работают сотрудники PERH во время пандемии коронавируса

В этот вторник здоровья на повестке дня именно сестры и акушерки, потому что в 2020 году исполняется 200 лет с момента рождения медицинской сестры Флоренс Найтингейл (1820-1910).

Родившаяся в Италии Флоренс Найтингейл сыграла важную роль в развитии сестринской работы и уделяла внимание работе акушерок, чье обучение, как она неоднократно подчеркивала, должно быть независим от сестер.

Всем желают отличного дня здоровья! Также вы можете посмотреть, в каком виде сейчас работают сотрудники Северо-Эстонской региональной больницы, куда тоже привозят пациентов с коронавирусом, в том числе и тех, кто в тяжелом состоянии и нуждается в интенсивной терапии.