ФОТОНОВОСТЬ ⟩ Смотрите, в каком виде работают сотрудники PERH во время пандемии коронавируса

Сегодня, 7 апреля, отмечается международный день здоровья, целью которого является поднять осведомленность граждан в сфере жизненно важных вопросов медицины. В этом году руководство и сотрудники Северо-Эстонской региональной больницы решили сконцентрироваться на сестринстве и акушерстве.
В этот вторник здоровья на повестке дня именно сестры и акушерки, потому что в 2020 году исполняется 200 лет с момента рождения медицинской сестры Флоренс Найтингейл (1820-1910).
Родившаяся в Италии Флоренс Найтингейл сыграла важную роль в развитии сестринской работы и уделяла внимание работе акушерок, чье обучение, как она неоднократно подчеркивала, должно быть независим от сестер.
Всем желают отличного дня здоровья! Также вы можете посмотреть, в каком виде сейчас работают сотрудники Северо-Эстонской региональной больницы, куда тоже привозят пациентов с коронавирусом, в том числе и тех, кто в тяжелом состоянии и нуждается в интенсивной терапии.
Низкий поклон всем медработникам, которые в это очень тяжелое для страны время ежедневно спасают жизни сотен людей. Будьте здоровы!