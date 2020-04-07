Из-за карантина многие жители нашей страны сейчас не выходят за пределы своего дома, соблюдая рекомендации правительства и Департамента здравоохранения. Мы понимаем, что вы все, как и редакция Limon.ee очень соскучились по возможности выбраться куда-нибудь на выходные... А пока такой возможности нет, предлагаем вам посмотреть нашу галерею, в которой мы собрали самые захватывающие и красивые снимки, сделанные в разных уголках нашей страны!