МИКРОБИОЛОГ ИЗ США ⟩ Резиновые перчатки в магазине приносят больше вреда, чем пользы

«На этой неделе я была свидетелем того, как люди просто надевали на руки пластиковые пакеты», — говорит американский микробиолог Келли Рейнольдс.

Ношение перчаток делает процесс покупок более безопасным?

По словам Келли Рейнольдс, перчатки могут принести больше вреда, чем пользы. Микробиолог приводит несколько фактов в поддержку своего мнения:

Перчатки способствуют распространению вируса так же, как и руки. Возможно, даже больше;

Коронавирус не может проникнуть внутрь организма через кожу на руках, поэтому самим рукам защита не требуется. Если вы коснетесь загрязненной поверхности в перчатках, вы с такой же вероятностью распространите вирус, как и при прикосновении к загрязненной поверхности голыми руками;

Вполне возможно, что вирусы прилипают к латексным перчаткам лучше, чем к вашей собственной коже.

Перчатки могут придать человеку ложное чувство безопасности

Люди пренебрегают мытьем рук при ношении перчаток. Очень немногие снимают перчатки сразу после покупки. Кроме того, многие люди не могут правильно снять их с рук. И, в конце концов, все усилия становятся напрасными.

«Правильное снятие перчаток с рук является важной темой», - говорит Рейнольдс. «Мы провели исследование, в котором участвовали медицинские работники, и наблюдали за тем, как они снимают перчатки. Около 30% участников исследования сделали это неправильно - при этом их обучали правильной технике».

Почему медики ходят в перчатках?

Медицинский персонал носит перчатки в течение короткого времени, и для каждого пациента берется новая пара. Врач носит перчатки специально для обслуживания одного пациента и не оставляет их на руках, переключаясь на другого пациента. После того, как пациент обслужен, перчатки отправляются в мусорное ведро в палате того же пациента, руки моют и персонал переходит к следующему нуждающемуся в помощи.

Фактически, в магазине нужно делать то же самое: вы покупаете товары, выбрасываете перчатки в мусорное ведро у двери магазина, моете руки и отправляетесь домой.