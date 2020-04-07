ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Нарвская певица показала новорожденную дочь от футбольного тренера Валерия Карпина

4 апреля в 16 часов в 11 минут в семье Карпиных родилась девочка весом 2950 граммов и ростом 48 сантиметров. Родители назвали ее Александрой. Сейчас Валерий Карпин и его супруга Дарья Карпина (Гордеева) живут в Ростове-на-Дону.
Дарья рассказала на своей странице в Instagram, что все три ее дочери родились 4 числа. Прямо магия цифр! Сама бывшая солистка нарвской группы BeFree до сих пор не верит, что она уже является матерью троих девочек, обещает и мужу, и поклонникам, что раз такое дело, то следующим будет Жорик.
На одном из видео средняя дочь Дарьи знакомиться со своей крохотной сестричкой и совершенно не представляет, как нужно дальше себя вести.
Еще раз поздравляем!
Смотрите фото и видео ниже!
Итак, друзья, пришло время подвести итоги моего конкурса, проведенного в сотрудничестве с шоурумом @ura_eva 🔥 Так как наша с @vgkarpin малышка Александра родилась 4 апреля в 16.11, ближе всех к этому событию оказался ответ 16.10, предложенный пользователем @caxapok_ros 👏🏼 Мы поздравляем победительницу и благодарим вас всех за активное участие!!! И огромное спасибо за все ваши поздравления и пожелания ❤️ #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетей #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #ura_eva #шоурумураева #новорожденный #роды #newborn
Домой 🏠❤️ Сейчас предстоит самое непростое - наладить быт, режим, чтобы не обделить ни одну из малышек... и самим не кыхнуться.. Пока не очень понимаю, как всё успеть, за что хвататься, но папа рядом, значит, справимся. В Эстонии папам даётся оплачиваемый отпуск по уходу за новорожденным - 2 недели. Вот и у нас случайно вышло примерно так, даже больше 🤪 #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетей #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #новорожденный #newborn #выпискаизроддома