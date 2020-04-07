ТРОГАТЕЛЬНОЕ ВИДЕО ⟩ Нарвская певица показала новорожденную дочь от футбольного тренера Валерия Карпина

Дарья рассказала на своей странице в Instagram, что все три ее дочери родились 4 числа. Прямо магия цифр! Сама бывшая солистка нарвской группы BeFree до сих пор не верит, что она уже является матерью троих девочек, обещает и мужу, и поклонникам, что раз такое дело, то следующим будет Жорик.