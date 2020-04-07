ВИДЕО ⟩ Врач показал простую технику, которая поможет, если у вас затруднено дыхание

Врач из Великобритании Зарфараз Мунши в социальных сетях опубликовал видео, в котором показал, какую технику использует один из его коллег, чтобы помогать пациентам с затрудненным дыханием. Видеороликом поделилось уже более 116 000 пользователей Сети, пишет Mirror.

Это упражнение придумал его коллега - врач больницы Queen's Hospital в Лондоне Сью Эллиот. Ее же он применяет для интенсивной терапии пациентов.

COVID-19 часто поражает легкие и вызывает проблемы с дыханием.

Если ты чувствуешь проявление инфекции, нужно сделать очень глубокий вдох, наполнив воздухом легкие.

Упражнение выглядит следующим образом:

1. Больной делает пять глубоких вдохов. Перед каждым выдохом воздух в легких нужно продержать не меньше пяти секунды.

2. На пятом вдохе также нужно задержать воздух в легких на пять секунд. После этого воздух нужно вытолкнуть из легких кашлем. Конечно же, не забудьте прикрыть рот.

Все это нужно повторить еще раз. По словам Мунши, это нормально, если во время выполнения упражнения у вас начнет кружиться голова.

3. Когда вы выполнили упражнение два раза, нужно лечь в кровати на живот, положив подушку под тело. Лежа в таком положении, нужно глубоко вдыхать воздух в течение десяти минут.