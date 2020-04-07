НА КАРАНТИНЕ! ⟩ Таня Михайлова-Саар опубликовала семейное фото и призвала всех носить маски на улице

Таня Михайлова-Саар с мужем и сыном Instagram

Хотя теперь мы можем выходить из дома, но не нужно никуда идти: курьеры приносят еду домой, оставляют под дверью. И наш карантин продолжается. И если вам действительно нужно выйти куда-то один раз, то обязательно #kannanmaski. Будьте здоровы! И всем солнца», - подписала снимок певица.