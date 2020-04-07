НА КАРАНТИНЕ! ⟩ Таня Михайлова-Саар опубликовала семейное фото и призвала всех носить маски на улице

Эстонская певица Таня Михайлова-Саар поделилась с подписчиками в соцсети семейным снимком, на котором она, ее супруг и ребенок в защитных масках. Семья Тани две недели назад вернулась из Таиланда, поэтому две недели вынуждена была соблюдать карантин.
«Наш обязательный карантин закончился сегодня. Время прошло довольно быстро. Половина квартиры была убрана (для остальной половины было лень), мы собрали несколько головоломок, прочитали несколько книг, опробовали новые рецепты на кухне, начали делать пилатес дома.
Хотя теперь мы можем выходить из дома, но не нужно никуда идти: курьеры приносят еду домой, оставляют под дверью. И наш карантин продолжается. И если вам действительно нужно выйти куда-то один раз, то обязательно #kannanmaski. Будьте здоровы! И всем солнца», - подписала снимок певица.
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Таня Михайлова-Саар с мужем и сыном