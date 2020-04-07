Вт, 7.04.2020
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ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ ДЕВИЦА? ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд бегает в бикини по снежному лесу

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

Блогер и путешественница Лиза Линд опубликовала в Instagram фото и видео новой фотосессии. В желтом бикини Лиза разгуливает по заснеженному лесу - настоящая роза на снегу! 

Лиза покорила подписчиков своим беспредельным очарованием. На блондинке, кроме яркого бикини, белая шапочка и белые ботинки на шнуровке.

Лиза Линд

ФОТО: Instagram

На видео прелестница бежит по снегу, показывая свою аппетитную попку во всей красе и оборачиваясь на камеру, словно зазывая поклонников в волшебный лес. «Мой самый страстный и горячий проект на сегодня, не могу дождаться, когда смогу все вам рассказать», - написала Лиза. 

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