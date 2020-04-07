ТЕПЛО ЛИ ТЕБЕ ДЕВИЦА? ⟩ Эстонская путешественница Лиза Линд бегает в бикини по снежному лесу

Блогер и путешественница Лиза Линд опубликовала в Instagram фото и видео новой фотосессии. В желтом бикини Лиза разгуливает по заснеженному лесу - настоящая роза на снегу!
Лиза покорила подписчиков своим беспредельным очарованием. На блондинке, кроме яркого бикини, белая шапочка и белые ботинки на шнуровке.
На видео прелестница бежит по снегу, показывая свою аппетитную попку во всей красе и оборачиваясь на камеру, словно зазывая поклонников в волшебный лес. «Мой самый страстный и горячий проект на сегодня, не могу дождаться, когда смогу все вам рассказать», - написала Лиза.