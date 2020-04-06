ВИДЕО ⟩ Старика из Южной Эстонии заперли в подвале из-за страха, что у него коронавирус?

Очевидцы сообщили, что мужчину довезли до мызы на желтом автобусе, издалека похожем на скорую. Пожилого мужчину отвели в подвал и закрыли дверь на замок. Находящиеся неподалеку люди, увидев это, испытали настоящий шок и им показалось, что мужчина может быть болен коронавирусом и именно поэтому его там заперли.

«Это просто бесчеловечно, как с ним обращались. Я до сих пор не могу поверить, что этот старичок один заперт в подвале и ситуация никого не волнует!» - сказали взволнованные граждане, которые сделали с ним на месте в субботу вечером видеоинтервью.

В этом видео пожилой мужчина говорит, что он какое-то время назад сбежал из дома престарелых в Южной Эстонии и как только туда вернулся, его посадили до утра понедельника в подвал мызы на карантин. Сам мужчина из-за нахождения в подвале никакой драмы не сделал и сказал, что у него всё хорошо. Он лишь очень хотел выйти из подвала покурить, но такой возможности ему не дали.