Ужасные новости: у Надежды Бабкиной нашли коронавирус

У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время Бабкину госпитализировали, пишет Lenta.ru.
Надежда Бабкина — советская и российская эстрадная певица, художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора «Русская песня». В 2001 году она вступила в партию «Единая Россия». В 2016 году российский президент Владимир Путин удостоил певицу ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.