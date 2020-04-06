Ужасные новости: у Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Отмечается, что эстрадная певица почувствовала себя плохо еще 1 апреля. После этого медики предварительно диагностировали у нее пневмонию и забрали в больницу, где провели тест на COVID-19, который оказался положительным. В настоящее время Бабкину госпитализировали, пишет Lenta.ru.