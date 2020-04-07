Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

По данным издания, тест на COVID-19 показал отрицательный результат, однако певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию. Кроме того, клиническая картина болезни «абсолютно коронавирусная». «Все очень сложно, положение пограничное, ее ввели в искусственную кому», — заявили собеседники к медицинских кругах.

Евгений Гор, певец и близкий друг Бабкиной, еще вчера вечером опровергал факт госпитализации Надежды, называя новость «абсолютным фейком». Уверял: артистка сидит дома, занимается хозяйством и нет даже температуры. Желание оградить близкого ему человека от малоприятной суеты вполне объяснимо. Единственное, в чем он не слукавил, общаясь с прессой, касалось результата анализов на коронавирус, которые, к счастью, отрицательные, но все остальное намного драматичнее. Певице диагностировали обширную двустороннюю пневмонию и срочно госпитализировали еще 1 апреля.

Медики пока сами в недоумении и высказывают опасение о мутации вируса, поскольку уже нашли порядка 900 различных цепочек COVID-19. Существующие же тест-системы, к сожалению, работают пока на опредение РНК вируса, а не антител в организме, поэтому, если вирус поменял штамм, то тесты, по словам медиков, могут пока не распознавать новую разновидность.