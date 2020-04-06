Фото Эмили Ратаковски, после просмотра которого, любой мужчина позавидует ее мужу

Модель призналась, что черно-белая фотография, на которой они с мужем изображены обнаженными, сделана около двух лет назад. «Фото сделано по прошествии шести месяцев с того момента, как мы поженились. Лето 2018 года», — написала она.

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У Эмили Ратаковски польские, еврейские, ирландские и немецкие корни. Ее отец вырос в католической семье, а мать - в еврейской.

Успех пришел к Эмили в 2013 году, когда она приняла участие в клипе музыканта Робина Тика «Blurred lines». Хотя песня была очень успешной, она также вызвала большое возмущение, потому что содержание песни считалось очень сексистским.

Ратаковски неоднократно мелькала на киноэкранах, поскольку она участвовала в сьемках таких фильмов, как «Искусство обмана», «Антураж», «Красотка на всю голову» и «Исчезнувшая».