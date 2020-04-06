Как в Китае: работники в шоке от условий труда на заводе по производству масок в Табасалу

Эта фирма производит защитные маски по заказу для Швеции. В редакцию программы Kuuuurija пришло сообщение, в котором говорится, что работа на этом предприятии совсем не безопасна. «А-ля китайский вариант производства в эстонских реалиях», - говорится в комментарии.

Работники во время пандемии коронавируса сидят все чуть ли не друг на друге вокруг стола и пытаются как можно быстрее изготовить определенное количество масок, чтобы своевременно выполнить заказ. В дело вмешается не только Катрин Луст, но и полиция.