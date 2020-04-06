У каких пар самые проблемные отношения по гороскопу

Проблемы в отношениях или частые конфликты между партнерами многие объясняют несовместимостью по гороскопу. Об этом рассказал журнал Instyle.ru. Есть ли действительно знаки Зодиака, которым сложно найти взаимопонимание?

Близнецы и Скорпион

Обоим этим знакам характерно упрямство и желание спорить. Они часто вступают в конфликты и подначивают друг друга. Причем мириться первым из них тоже никто не хочет.

Телец и Близнецы

Главная проблема этой пары — разное восприятие жизни. Телец обожает стабильность, а Близнецы не любят однообразие, скуку и застой, им нужно движение вперед. В итоге, партнеры начинают бесить друг друга и расходятся.

Рак и Водолей

В этой паре Рака напрягает постоянная, на его взгляд, холодность и отчужденность Водолея. Последнего же, наоборот, сводит с ума излишняя эмоциональность и требовательность партнера. Несмотря на то, что оба знака хорошо чувствуют друг друга, отношения в конце концов начинают раздражать обоих.

Овен и Рыбы

Представители этих двух знаков категорически не могут понять друг друга. Рыбы редко говорят напрямую, им свойственно общаться намеками и загадками. Овны же любят прямолинейность и конкретику. Поэтому в этой паре вечное недопонимание и конфликты.

Скорпион и Овен

Скорпион слишком напорист, слишком давит на Овна, заставляет жить по его правилам и следовать принципам. Последний в свою очередь пытается терпеть, скрипя зубами. Однако надолго его не хватает.

Дева и Лев

Лев очень категоричен, Дева не привыкла поспешно принимать решения. Поэтому представителей знака Девы очень смущает и напрягает эмоциональность Льва. К тому же последний считает, что всегда прав и не любит идти на уступки, что тяжело воспринимается мягкой Девой.

Овен и Телец

Два упрямых знака Зодиака, не готовых идти на уступки и компромиссы. Овну по нраву спокойная и размеренная жизнь, Телец же жаждет авантюр. Отсюда и рождаются конфликты.

Близнецы и Рак

Опять-таки проблема в том, что Близнецы не любят стабильность и простоту существования. Ракам же, наоборот, нужна уверенность в завтрашнем днем и фундамент под ногами.

Козерог и Весы