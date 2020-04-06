НИ ГРАММА МАКИЯЖА ⟩ 40-летняя Альбина Джанабаева показала себя настоящую

Экс-солистка "ВИА Гры" Альбина Джанабаева - активный пользователь Instagram. Со своими подписчиками жена Валерия Меладзе регулярно делится личными фотографиями, снимками с мероприятий и изредка даже радует поклонников фото своих сыновей. Более того, 40-летняя Альбина, в отличие от многих знаменитостей, не боится показываться перед фанатами без макияжа, укладки и в домашней одежде.

Так, к примеру, в этот раз Джанабаева опубликовала "честное" селфи, на котором запечатлила себя после душа. На голове у артистки полотенце, сама она позирует в белом домашнем халате. Однако особое внимание подписчиков привлек тот факт, что Альбина показала себя без капли макияжа. Поклонники восхитились естественной красотой звезды, и засыпали ее комплиментами.