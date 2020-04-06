ВАША НАСТЯ ⟩ Анастасия Заворотнюк впервые за много месяцев вышла на связь

3 апреля Анастасия Заворотнюк, которая сейчас борется с раком, отмечала свой день рождения - актрисе исполнилось 49 лет.
В честь этого на странице "Поддержка Анастасии Заворотнюк" в Instagram, которую ведут ее близкие, появился трогательный пост-обращение к поклонникам. В комментариях многие подписчики принялись оставлять для артистки свои поздравления. Среди всех была и жена певца Стаса Михайлова Ирина. Она написала в комментариях: "Храни Господь".
Примечательно, что ответила на комментарий женщины сама Анастасия Заворотнюк.
Инна, огромное спасибо вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя,
- написала актриса.
Стоит отметить, что данный комментарий стал первым появлением Анастасии в соцсетях после долгих месяцев молчания и борьбы с болезнью. Поклонники выразили надежду, что актриса наконец-то пошла на поправку.