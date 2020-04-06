ВАША НАСТЯ ⟩ Анастасия Заворотнюк впервые за много месяцев вышла на связь

В честь этого на странице "Поддержка Анастасии Заворотнюк" в Instagram, которую ведут ее близкие, появился трогательный пост-обращение к поклонникам. В комментариях многие подписчики принялись оставлять для артистки свои поздравления. Среди всех была и жена певца Стаса Михайлова Ирина. Она написала в комментариях: "Храни Господь".