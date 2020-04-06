Планировавший в начале апреля свадьбу эстонец остался и без денег, и без торжества: кто ответит?

Зритель передачи Kuuuurija Иллимар планировал свою свадьбу в начале апреля с размахом, место проведения было определено - хутор Koplimadise недалеко от Таллинна. Счастливый жених внес предоплату заведению в размере 1600 евро, но назад получил только часть этих денег. Сначала хутор хотел оставить себе 800 евро на потом, чтобы эта семья в будущем отметила у них юбилей или свадьбу. Удалось вернуть еще 400. А оставшиеся 400 отдавать не хотят.

Но почему мужчина должен платить за услугу, которую не получил по независящим от него обстоятельствам? Вот что на данный момент он имеет. Несколько фактов об отмене свадьбы и дополнений от лица жениха.

Факт 1. Наша семья сейчас идеально справляется с ситуацией, но у нас двое детей. Нам эмоционально слишком тяжело.

Факт 2. Мы хотим устроить красивую и запоминающуюся свадьбу, но, к сожалению, из-за чрезвычайного положения не можем это сделать. Мы уже изнемогаем от всей этой ситуации в стране и в мире и от дальнейшего отношения руководства хутора Koplimadise.

Факт 3. Нам вернули из 1600 евро предоплаты только 1200. Для нас сумма 400 евро является большой в любое время.

Факт 4. Мы пытаемся добиться ответа от хутора Koplimadise с момента, как в стране объявили чрезвычайное положение.

Факт 5. Для нас важнее всего благосостояние семьи. В данной ситуации это просто дело принципа. Еще здесь дело в общении владельца заведения с нами. Я не согласен дарить им 412 евро за услугу, которую не получил.

И вот еще кое-что.

Мы сделали им свое предложение и были готовы оставить 96 евро в качестве морального ущерба. Должен сказать, что все другие задействованные лица (Тамада Сассь Никсон, исполнители Иво Линна и Антти Камисте, салон красоты MI, аренда свадебного оборудования Stilisma, лимузин A-LIM Limousine Service, Angela Disain и фотограф Маарика Роози) повели себя адекватно и никаких проблем с ними не возникло! Большое СПАСИБО!

Иллимар