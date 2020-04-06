ВИДЕО ⟩ «Моя сладкая»: Энрике Иглесиас станцевал с двухмесячной дочерью

В то время как жители разных стран буквально «умирают» со скуки, пребывая в самоизоляции, знаменитый певец Энрике Иглесиас продолжает наслаждаться внезапными каникулами. Артисту наконец посчастливилось провести время с семьей и теперь он ни на секунду не отходит от прекрасных детишек и обаятельной супруги, теннисистки Анны Курниковой.

В своем Instagram Энрике опубликовал забавное видео, где показал как развлекается дома в период карантина. На кадрах — 44-летний музыкант танцует вместе с двухмесячной дочкой Машей, аккуратно придерживая малышку за ручки. В свою очередь очаровательная светловолосая и голубоглазая девочка ритмично двигается под музыку и мило улыбается.

«Это чудо, а не ребенок! Она такая милая!»; «Господи, какая красивая малышка! Эй, папочка, только не урони ее!»; «Моя сладкая! Девчуля-красотуля!» — писали растроганные фолловеры в комментариях под видео.