Магазин Laura из передачи про больных туберкулезом в Эстонии совершенно безопасен для посетителей

Владелец местного магазина Laura написал в редакцию программы душевное письмо и заверил, что их магазин для клиентов безопасен и даже сейчас, в момент коронакризиса, кассы отделены от клиентов пластмассовой стеной и со своей стороны в магазине делают всё для того, чтобы там была полная чистота, пишет Kuuuurija .

Многоуважаемая Катрин Луст!

В передаче от 30 марта 2020 года в передаче вы рассказали о пациентах клиники для больных туберкулезом в Козе. В одном из фрагментов передачу выяснилось, что клиенты больницы посещают местные магазины, но единственным таким магазином, который получило место в эфире, стал наш - Laura.

Мы - семейное предприятие, который ежедневно сражается с крупными сетевыми магазинами, пытаясь остаться в живых. Подобная реклама, которая была на сделана в вашей передаче, не поспособствует нашему выживанию. И поскольку это небольшой населенный пункт, то и продавцы магазина знают, какие из посетителей - пациенты больницы. После каждого такого гостя мы дезинфицируем ве поверхности, чтобы обеспечить безопасность посетителей магазина.

Были бы очень благодарны, если бы вы хотя бы на своей странице в Facebook или в начале следующей передачи сказали, что это иллюстративные кадры и магазина Laura делает всё возможное, чтобы обеспечить безопасность клиентов.

С пожеланиями крепкого здоровья,

Семья магазина Laura