КОРОНАВИРУС ПО КОЛЕНО ⟩ В воскресенье десятки людей безмятежно отдыхали на террасах ресторанов на Ратушной площади

Наш читатель прислал несколько фотографий, которые он сделал вчера на Ратушной площади. Он не стал снимать людей вблизи, но даже с такого - не слишком близкого - расстояния видно, что людей, наслаждающихся весенним солнцем, достаточно.

Ратушная площадь, совершенно безлюдная в последнее время, ожила, несмотря на бушующую эпидемию. И что самое странное, никакой дистанции люди не соблюдали, и столики были расставлены, как всегда.

Быть может, это какая-то спланированная акция? Там была замечена известная светская львица Ану Саагим, судя по невероятному спокойствию, похоже на какие-то съемки. Но целесообразно ли в период пандемии собирать так много разных людей вместе?