КОРОНАВИРУС ПО КОЛЕНО ⟩ В воскресенье десятки людей безмятежно отдыхали на террасах ресторанов на Ратушной площади
Самоизоляция-самоизоляцией, но хорошая погода перевешивает все запреты. В воскресенье была плюсовая температура, светило солнце, и террасы на Ратушной площади оказались полны народа.
Наш читатель прислал несколько фотографий, которые он сделал вчера на Ратушной площади. Он не стал снимать людей вблизи, но даже с такого - не слишком близкого - расстояния видно, что людей, наслаждающихся весенним солнцем, достаточно.
Ратушная площадь, совершенно безлюдная в последнее время, ожила, несмотря на бушующую эпидемию. И что самое странное, никакой дистанции люди не соблюдали, и столики были расставлены, как всегда.
Быть может, это какая-то спланированная акция? Там была замечена известная светская львица Ану Саагим, судя по невероятному спокойствию, похоже на какие-то съемки. Но целесообразно ли в период пандемии собирать так много разных людей вместе?
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