ПРИЛАВКИ ПУСТЫ ⟩ В России массово скупают чеснок, в Эстонии тоже верят в его целебную силу

Аналитики подсчитали, что продажи имбиря и чеснока выросли в России более чем вдвое, сообщает TASS.

За чесноком уверенно следуют имбирь и лимоны - традиционные средства при гриппе. Чаем с этим продуктами лечили на протяжении десятилетий, и сейчас люди советуют друг другу делать имбирный напиток с добавлением лимона и выпивать в день не менее литра. И никакая зараза не возьмет.

Рост продаж имбиря в России на 136% доказывает веру в его волшебную силу. Продажи чеснока увеличились на 166%, причем, никого не смущает, что часть чеснока и у нас, и в России китайского происхождения. Объем продаж лимонов в России вырос на 54% - лимоны пользуются популярностью всегда,особенно в периоды межсезонья. Закупочные цены на чеснок и имбирь в России выросли в 6-8 раз.

Правда, ВОЗ не подтверждает чудодейственных свойств у имбиря, чеснока и лимонов, но люди все равно верят. «Есть имбирь и лимон для поддержания здоровья можно, однако лечебный эффект этих продуктов против коронавирусной инфекции COVID-19 не доказан», - заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Российский аллерголог-иммунолог Владимир Болибок говорит в интервью tvzvezda.ru, что «вещества, которые защищают нас от инфекций, в том числе вирусных, находятся в крови. Если вы выпили напиток или пожевали какую-то пряность, у вас возникает раздражение слизистой оболочки рта, горла, носоглотки. Кровь приливает к слизистой, возникает состояние активной гипермии, и мы ощущаем тепло в горле, на языке, щеках. Кровь приносит защитные факторы - интерфероны и лейкоциты, которые потом будут бороться с инфекциями».

Таким образом, механизм действия связан не только с имбирем, сколько с оказанием местного раздражающего действия глотки, носоглотки, рта. Пряности, и это общеизвестно, употребляют для профилактики сезонных простуд.