Катрин Луст: частные СМИ Эстонии поставлены на колени, сотрудников увольняют или снижают им зарплату

В то время, когда народ активно читает газеты, смотрит телевизор и слушает радио, рекламный рынок (является основным доходом коммерческих СМИ) фактически рухнул.

И это тоже логично, ведь во время чрезвычайного положения магазины и рестораны закрыты, а некоторые предприятия и вовсе протянули ноги.

Те фирмы, у которых сейчас деньги вроде бы еще есть, оставляют их на случай, если наша экономика совсем рухнет. Сегодня уже даже не столько важно быть лидером на рынке, важнее просто выжить!

Мы все знаем, что зарплаты журналистов снижены в обоих крупных медиаконцернах - AS Postimees Grupp и Ekspress Grupp - до 30 процентов.

И если у газеты - особо нет разницы, печатные это СМИ или онлайн - еще есть подписчики, то у коммерческого телевидения и радио дела намного хуже. Как утверждается, на сегодняшний день телевизионный рекламный рынок рухнул на 95 процентов!

Я хотела бы вам объяснить, что всё это может значить в далекой перспективе и как повлияет на свободу слова.

В прошлом году коммерческое телевидение Эстонии заработало на рекламе в общей сложности где-то 25 миллионов евро. Эту сумму по большому счету поделили между собой Kanal 2 и TV3, но оба телеканала, даже в самые лучшие времена, не приносили собственнику ни копейки чистой прибыли. Всё, что зарабатывали, тратили на создание программ и содержание канала.

Не знаю, насколько вы в курсе того, что согласно телевизионной лицензии, Kanal 2 и TV3 должны ежедневно показывать новости и эксклюзивный контент минимум на 72 минуты, но в эти минуты не входят новости или новости спорта с прогнозом погоды. Еще одно условие: половина всего эфира должна быть произведена в Европейском Союзе.

В то время, когда коммерческие СМИ в сегодняшней ситуации из-за отсутствия рекламы поставлены на колени, ни один из журналистов ERR (Эстонская общественно-правовая телерадиовещательная корпорация) ни слова не сказал о том, что свобода слова в стране находится в опасности.

Ранее в ERR очень сильно критиковали Postimees, ссылаясь на то, что компания находится в очень большой зависимости (финансовой) от собственника концерна.

А я бы сказала, что журналисты ERR сами сегодня находятся в прямой зависимости от правительства. В последние недели мы не слышали ни одной новости, в которой бы критиковались действия правительства. Кроме того, никто из журналистов ERR не выступил в поддержку журналистов частных СМИ, чьи зарплаты урезали почти на треть.

Я считаю, что все 633 работника ERR сегодня молчат, как будто воды в рот набрали, поскольку боятся, что правительство может принять решение об урезании их зарплат и сокращении персонала, и тогда наступит время, когда и в ERR подуют антиправительственные ветра.