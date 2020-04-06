ЛЮБОВЬ ПРИШЛА! ⟩ Модель Кармен Педару опубликовала нежный снимок с любимым

Самая известная супермодель Эстонии Кармен Педару поделилась в Instagram милым снимком, на котором она изображена вместе со своими мужчиной. Не сомнений, что это любовь, и никакие слова не нужны!

Любимый мужчина Педару Денер Яанимаа - гандболист эстонской сборной, который играет за московский «Спартак» с февраля этого года.

Педару разошлась с мужем-итальянцем в 2018 году, тогда она писала в соцсетях, что довольна своим одиночеством. Но вскоре Кармен встретила свою любовь: 30-летняя модель и 31-летний спортсмен провели вместе Рождество. С тех пор Кармен публиковала несколько совместных фотографией с Денером.