Пн, 6.04.2020
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ЛЮБОВЬ ПРИШЛА! ⟩ Модель Кармен Педару опубликовала нежный снимок с любимым

Кармен Педару

ФОТО: Lilian Marie Merila

Известная эстонская модель Кармен Педару опубликовала снимок со своим возлюбленным Денером, сообщает Elu24.

Самая известная супермодель Эстонии Кармен Педару поделилась в Instagram милым снимком, на котором она изображена вместе со своими мужчиной. Не сомнений, что это любовь, и никакие слова не нужны!

Любимый мужчина Педару Денер Яанимаа - гандболист эстонской сборной, который играет за московский «Спартак» с февраля этого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Педару разошлась с мужем-итальянцем в 2018 году, тогда она писала в соцсетях, что довольна своим одиночеством. Но вскоре Кармен встретила свою любовь: 30-летняя модель и 31-летний спортсмен провели вместе Рождество. С тех пор Кармен публиковала несколько совместных фотографией с Денером.

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With my love❤️

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