Гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

Кому-то необходимо подумать о любви, кому-то — о решении рабочих неурядиц, но начать стоит с простого человеческого счастья и мыслей о том, как сохранить здоровье и хорошее настроение.

Овен

Неделя будет прекрасно подходить для любовных приключений. Одиноким Овнам будет везти в каждый день этой непростой недели. Лучшие камни для привлечения любовной удачи помогут в поисках второй половинки, во флирте и соблазнении. Главное настроиться на игривую волну и быть позитивными.

Этот период может стать для Овнов удачным и в других направлениях. Стоит опасаться лишь четверга и пятницы. В эти дни звезды будут деструктивными, так что астрологи не советуют резко менять свои планы. Необдуманные решения в делах могут привести к материальным потерям, ссорам и конфликтам в семье и на работе.

Телец

Тельцы будут испытывать некоторые трудности в общении на выходных. Именно поэтому субботу и воскресенье астрологи рекомендуют им провести в уединении и в личных делах. Стоит избегать излишеств в будние дни, потому что в это время звезды хоть и будут позитивными, но не одобрят необдуманных поступков: больших трат и переутомлений.

Работать и отдыхать стоит максимально умеренно. Также важно избегать жадности по отношению к близким людям, больше общаться с верными знаками Зодиака. Астрологи сообщают, что Тельцам стоит на этой неделе избавляться от долгов. В противном случае могут начаться неурядицы в общении с заемщиками и кредиторами.

Близнецы

Всё, что нужно Близнецам в начале апреля для достижения успеха, — это воля к победе. Желание победить гораздо важнее средств, которыми победа будет достигнута. Людям этого знака необходимо наличие желания бороться за место под Солнцем. Если это желание угаснет, вместе с ним пропадет и удача. Не лишними будут новые стремления, амбиции. Во многом для Близнецов полезной станет интуиция, усилить которую помогут полезные упражнения.

Словом, Близнецам необходимо не сидеть без дела, а действовать. В любви актуально то же самое. Нужны страсть, динамика, совершение подвигов во имя любимого или любимой. Нет времени лучше для ярких и неординарных поступков, которые наилучшим образом покажут человеку любовь.

Рак

У Раков начинается далеко не самый простой период, в который может происходить масса проблем. Справиться с их наплывом помогут три полезных способа . Важно будет иметь в наличии запасной план, чтобы в сложной ситуации можно было применить его на деле. Наиболее опасные дни этой недели — понедельник и среда.