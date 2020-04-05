Собчак о карантине: «Думать надо о сильных. Их десятки миллионов, а не тысячи зараженных»

Ксения Собчак высказалась в Инстаграме о продлении в России выходных и режима самоизоляции. Телеведущая сравнила пандемию коронавируса с авиакатастрофой и вспомнила первое правило безопасности при ЧП в воздухе.

«Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску на себя, потом на ребенка? Помните почему? Если потеряете сознание, не спасете ни себя, ни ребенка. Спасти слабых (больных) может только сильный (здоровый). Это точно», – написала телеведущая.

По мнению Собчак, экономические потери от введения карантина могут перевесить урон, нанесенный коронавирусом. И что в такой ситуации нужно думать не о нескольких тысячах инфицированных людей, а о миллионах, которые за этот месяц могут лишиться финансового благополучия.

«Сильные исчезают с большей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом настоящая опасность. Сильные – здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках... и их – десятки миллионов, а не тысячи зараженных. Думать надо о сильных. Только сильные спасут всех остальных», – уверена Собчак.

Многие подписчики не согласились с мнением телеведущей и напомнили ей об ужасающих последствиях пандемии, которая каждый день уносит в странах Европы тысячи человеческих жизней.

«Вы все понятия не имеете, что такое этот вирус, и как это страшно здесь, в Европе, – написала одна из подписчиц. – В Европе тоже разваливается экономика, но мы здесь понимаем и поддерживаем правительство! Люди теряют миллионы, но спасают детей и стариков».

«А мне кажется, о слабых надо думать. И быть сильным – это защищать и помогать слабых, пожилых, больных...», «Да ладно, чего все так заныли? Это же всего на месяц!», «То есть это сильные и активные пойдут работать медсестрами? Неужели непонятно, в чем опасность данной ситуации?! Опыт Италии и Испании уже это доказывает: дело в неподготовленности медицинской системы справится с таким количеством поступающих пациентов!», «Все вы умные и знаете, как правильно! Пока беда не пришла в ваш дом и не унесла жизнь родного человека», – пишут подписчики.

Ранее Ксения Собчак неожиданно призналась, что уже перенесла коронавирус. Во время прямого эфира в Instagram телеведущая рассказала, что зимой очень сильно заболела, и все симптомы напоминали первые признаки COVID-19.

«В начале декабря я свалилась со страшной болезнью, просто лежала и не могла встать. Никогда до этого так не болела. Кашель, температура, ломота. Диагноз мне поставили «атипичная пневмония», прописали антибиотики, – сообщила Собчак. – Мне адреналин капали через трубочку прямо в горло. Думаю, я давно переболела коронавирусом. Поэтому меня теперь уже ничто не берет».

По словам мужа Собчак Константина Богомолова, ей действительно тогда было очень плохо: он еще никогда не видел Ксению такой слабой, несчастной и беззащитной.

Неделю назад в больницу угодила и мама телеведущей Людмила Нарусова. Ее госпитализировали в клинику в Коммунарке с подозрением на коронавирус. «Вчера поднялась температура. Пока диагноз – вирусная пневмония», – рассказала Собчак в соцсетях. Ксения не виделась с матерью две недели. Людмила Нарусова находилась в подмосковном санатории, откуда она позвонила дочери с просьбой вызвать скорую помощь.