«Дети счастливы»: Лобода показала, как развлекается на карантине

Освободившееся на карантине время каждый использует по-своему. Так, певица Светлана Лобода решила посвятить его детям, которым обычно не так часто удается побыть с мамой из-за плотного графика гастролей. Звезда показала фанатам фото со старшей дочерью и поинтересовалась, а на что тратят освободившиеся часы они.

Представьте, как счастливы ваши дети сейчас… Сколько радости они получают от того, что вы рядом. Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино. А чем занимаетесь вы?

— обратилась к фанатам Лобода.

Поклонники с радостью откликнулись на просьбу и поделились своим опытом изоляционного досуга.

«Мы тоже очень рады, смотрим детские сказки и фильмы»; «А мы работаем»; «Как всегда. Кайфуем»; «Готовим вкусняшки»; «Играем, творим и учимся чему-то новому», — писали подписчики.