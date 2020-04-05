«Дети счастливы»: Лобода показала, как развлекается на карантине

Освободившееся на карантине время каждый использует по-своему. Так, певица Светлана Лобода решила посвятить его детям, которым обычно не так часто удается побыть с мамой из-за плотного графика гастролей. Звезда показала фанатам фото со старшей дочерью и поинтересовалась, а на что тратят освободившиеся часы они.
Представьте, как счастливы ваши дети сейчас… Сколько радости они получают от того, что вы рядом. Мы с детьми по вечерам смотрим старое советское кино. А чем занимаетесь вы?
— обратилась к фанатам Лобода.
Поклонники с радостью откликнулись на просьбу и поделились своим опытом изоляционного досуга.
«Мы тоже очень рады, смотрим детские сказки и фильмы»; «А мы работаем»; «Как всегда. Кайфуем»; «Готовим вкусняшки»; «Играем, творим и учимся чему-то новому», — писали подписчики.
Многие признавались, что смотрят клипы Лободы и очень ждут ее новых песен. Некоторые отмечали, как хорошо и ухожено выглядит певица, даже сидя дома. Были и те, кого заинтересовал список советских фильмов, понравившихся ее детям.