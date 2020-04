Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии

View this post on Instagram

1️⃣ Наденьте обычные перчатки или хирургические 🧤 2️⃣ Протрите влажными салфетками ручки тележки 🛒 3️⃣ Сохраняйте дистанцию с другими людьми 4️⃣ Оплачивайте покупки картами или бесконтактными мобильными системами 💳 5️⃣ Кнопки домофона и лифта нажимайте косточкой пальца 6️⃣ Обработайте покупки дезинфицирующими салфетками 7️⃣ Овощи и фрукты вымойте горячей водой🚿 8️⃣ Избавьтесь от пакета, в котором принесли продукты 9️⃣ Протрите поверхности, к которым прикасались 🧽 🔟 Вымойте руки с мылом или спиртосодержащими средствами 🧼🧴 Смотрите новое видео из цикла «Малышева объясняет» в IGTV и на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE