Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии

Так, она в первую очередь надела респиратор и перчатки.

Малышева отметила, что необходимо протереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплачивать покупки следует бесконтактной банковской картой. Кнопки домофона стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ.

«Тот же принцип в лифте — только косточкой», — пояснила Малышева.

Принеся пакеты домой, она обратила внимание, что все еще не сняла перчатки и обработала их спиртосодержащим раствором, и потом сняла их.

Содержимое пакетов нужно протереть: для этого она использовала дезинфицирующие салфетки. Овощи и фрукты она также предложила помыть горячей водой.

Сумку, с которой она ходила в магазин, телеведущая обработала салфетками, а пакет она выбросила. Стол, на который она выкладывала покупки, а также ручки шкафов и холодильника Малышева протерла. После этого она обработала руки антисептиком.