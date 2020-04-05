Малышева показала, как ходит в магазин во время пандемии

Врач и телеведущая Елена Малышева на личном примере в Instagram показала, как следует защищаться во время похода в магазин, пишет РИА.
Так, она в первую очередь надела респиратор и перчатки.
Малышева отметила, что необходимо протереть влажными салфетками ручки и полки тележки. Оплачивать покупки следует бесконтактной банковской картой. Кнопки домофона стоит нажимать косточкой пальца или использовать магнитный ключ.
«Тот же принцип в лифте — только косточкой», — пояснила Малышева.
Принеся пакеты домой, она обратила внимание, что все еще не сняла перчатки и обработала их спиртосодержащим раствором, и потом сняла их.
Содержимое пакетов нужно протереть: для этого она использовала дезинфицирующие салфетки. Овощи и фрукты она также предложила помыть горячей водой.
Сумку, с которой она ходила в магазин, телеведущая обработала салфетками, а пакет она выбросила. Стол, на который она выкладывала покупки, а также ручки шкафов и холодильника Малышева протерла. После этого она обработала руки антисептиком.
Она отметила, что вирус живет только в каплях: чтобы продукты стали опасными, на них кто-то должен был кашлять или чихать.
View this post on Instagram
1️⃣ Наденьте обычные перчатки или хирургические 🧤 2️⃣ Протрите влажными салфетками ручки тележки 🛒 3️⃣ Сохраняйте дистанцию с другими людьми 4️⃣ Оплачивайте покупки картами или бесконтактными мобильными системами 💳 5️⃣ Кнопки домофона и лифта нажимайте косточкой пальца 6️⃣ Обработайте покупки дезинфицирующими салфетками 7️⃣ Овощи и фрукты вымойте горячей водой🚿 8️⃣ Избавьтесь от пакета, в котором принесли продукты 9️⃣ Протрите поверхности, к которым прикасались 🧽 🔟 Вымойте руки с мылом или спиртосодержащими средствами 🧼🧴 Смотрите новое видео из цикла «Малышева объясняет» в IGTV и на моём YouTube-канале MALYSHEVA.LIVE #малышеваобъясняет #запродуктами #коронавирус #еленамалышева #житьздорово #здоровье