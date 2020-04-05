Ольга Бузова побрила своего возлюбленного налысо

Несколько недель назад Давид Манукян пообещал подписчикам, что сбросит вес до 85 килограммов. Блогер говорил, что набрал лишнее после стресса — и в какой-то момент, увидев на табло цифру 105, решил взяться за ум. Ради этого он пошел в спортзал и тренировался в свободное время на улице.

Здоровое питание и режим принесли плоды — он сбросил 13 килограммов, но затем в Москве принялись бороться с коронавирусом: правительство не только рекомендовало не посещать людные места и самоизолироваться, но и закрыло все развлекательные проекты, а также спортзалы. Из-за этого тренировки Давида сошли на нет и до заветной цифры он так и не дотянул.

Спор есть спор — у меня 92 килограмма, до 85 я не дошел. Так как три недели все закрыто, а дома я не занимаюсь. Бриться мне или нет, решайте вы,

— заявил Манукян.

В итоге 52 процента аудитории сказали, что правила нужно соблюдать. Он решил не откладывать в долгий ящик это занятие и попросил Ольгу Бузову взять машинку и побрить его под ноль, но уже после первой пряди телеведущая пришла в ужас от вида любимого и сказала, что больше не будет ничего делать. Давиду кое-как удалось уговорить любимую закончить. Результатами счастливый проигравший поделился с подписчиками.

«Мужик сказал, мужик сделал», — подписал снимок Манукян.

Напомним, о романе Ольги и Давида стало известно осенью прошлого года. Пара познакомилась в социальных сетях, и певица попросила блогера стать главным героем в ее клипе «Лайкер», после чего у них завязались романтические отношения. Несмотря на то, что многие подозревали об их союзе, Бузова не спешила раскрывать все карты, так как принимала участие в шоу «План Б», где поэтапно отвергала всех ухажеров.