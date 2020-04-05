Гороскоп на 5 марта: хороший день для Близнецов и финансовые трудности у Скорпионов

День хоть и благоприятный, но весьма непростой. Наиболее серьезные проблемы сосредоточены в сфере общения. Не так-то легко чувствовать себя уютно и комфортно, когда кажется невозможным найти общий язык с близкими людьми, шутки старых друзей обидны, а замечания любимого человека полны язвительной критики. Особенно чувствительные натуры склонны в этот день принимать решения о глобальных и серьезных переменах в своей жизни, однако реализованы эти отчасти неплохие идеи вряд ли будут.
Зато для небольших дел, которые можно быстро довести до конца, день вполне подходит. Не стоит замахиваться на решение глобальных проблем: выбирайте задачи, которые вам по силам. Это, кстати, касается и развлечений – не нужно переоценивать возможности своего организма и слишком усердствовать в получении приятных эмоций, пишет Dvorec.ru.
Овен
Чрезвычайно удачный день для тех, кто стремится к переменам в личной жизни и готов проявлять инициативу для получения желаемого. Вас ждут интереснейшие знакомства, новые романтические увлечения, стремительно развивающиеся отношения. Однако риск потерять голову весьма велик. Вы поступите мудро, если откажетесь от опрометчивых поступков, прислушаетесь к советам человека, который хорошо знает жизнь.
На светских мероприятиях вы будете в центре внимания, наверняка сможете хорошо отдохнуть и повеселиться. Стечение обстоятельств позволит открыть у себя неожиданные таланты. Родственники вряд ли одобрят ваши новые идеи и планы. Не стоит слишком упорствовать: гибкостью вы добьетесь большего, чем упрямством.
Телец
Очень хороший день для поездок – в пути вы получите массу приятных эмоций, сможете расширить свой кругозор и настроиться на оптимистичный лад. А вот в общении стоит быть разборчивее: новые знакомства вряд ли будут удачными, вы рискуете попасть в ловушку, хитроумно расставленную весьма жестокой особой. Велика также вероятность финансовых проблем. Нежелательно делать покупки и вообще тратить крупные суммы.
Наиболее значительные трудности будут преодолены благодаря помощи друзей и членов семьи. Улучшатся отношения в стабильных парах, появится возможность обсудить планы, касающиеся совместного будущего, и даже приступить к их реализации. Вероятны встречи с давними знакомыми, а также людьми, которые разделяли ваши детские увлечения.
Близнецы
День высокого жизненного потенциала, оптимизма и хорошего настроения. Нет такой преграды, которую вы не могли бы преодолеть, и нет вопросов, на которые вы бы не получили радующих ответов. Единственная сфера, на которую стоит обратить пристальное внимание – это отношения с родственниками. Здесь возможны серьезные проблемы и разногласия, которые не превратятся в конфликты и ссоры только благодаря вашему уникальному умению держать ситуацию под контролем.
Неплохи перспективы развития романтических отношений. У вас нет поводов для беспокойства, нет и причин держать в секрете от любимого человека какую-то важную информацию. Совместно принятые решения, касающиеся имущества и финансов, будут очень удачными.
Рак
День хороший, располагающий к отдыху и веселью, интересным поездкам и общению с приятными людьми. Хорошее самочувствие и прекрасное настроение позволят вам избежать усталости, даже если новых впечатлений окажется слишком много. Вероятны интересные знакомства, встречи с людьми, которые высоко оценят ваши таланты, способности и достижения последнего времени. Не бойтесь рассказывать о себе – ваша откровенность будет встречена весьма благосклонно.
Ситуация с финансами сейчас складывается не самая благоприятная, однако вы знаете, от каких расходов можно отказаться, чтобы избежать серьезных проблем. Не исключены трудности в мелких делах, могут возникнуть затруднения при оформлении документов.
Лев
Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. У вас появится возможность реализовать давно составленные планы, прибегнув к помощи новых союзников, воплотить в жизнь интересные идеи и вообще проявить себя наилучшим образом. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать.
Благоприятные возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии, подзарядиться и во всеоружии встретить новую рабочую неделю.
Дева
Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Творческий подход, изобретательность и самостоятельность – ключ к решению любых проблем. Сейчас вам нужны не столько союзники-партнеры, сколько помощники, готовые наилучшим образом выполнять распоряжения. Такие люди непременно найдутся, нужно лишь осмотреться по сторонам.
Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом. Хороший способ отвлечься от проблем и бытовых трудностей – небольшой праздник, который объединит близких людей и подарит всем исключительно приятные эмоции.
Весы
Будьте внимательны к своему здоровью – велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострения хронических болезней. Следует воздержаться от активных развлечений, на время отказаться от вредных привычек. Зато сегодня вы сможете убедиться в том, что здоровый образ жизни – это не так уж сложно и скучно, как можно подумать. Представится возможность совершить весьма увлекательную поездку, а вот надежды на романтическое знакомство в пути вряд ли оправдаются.
Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами. Любимый человек не обманет вашего доверия.
Скорпион
Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Старайтесь сохранять спокойствие, и сосредоточиться на решении проблемы, держа эмоции под контролем и не позволяя членам семьи манипулировать вами. Непросты и отношения с любимым человеком: дают о себе знать старые обиды, вспоминаются неприятные ситуации минувших дней. Постарайтесь смириться с тем, что прошлого не исправишь, и возьмите на себя ответственность за будущее развитие событий.
Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей: их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом. Удачными будут эксперименты с имиджем.
Стрелец
Поберегите свое здоровье – чрезмерные нагрузки любого рода скажутся на самочувствии не лучшим образом. Не стоит с головой погружаться в личную жизнь, много времени поводить на вечеринках и прочих увеселительных мероприятиях. Сейчас вам куда полезнее прогулки и занятия спортом, а также знакомства с людьми, чьи интересы многообразны, а жизненная позиция – активна. Хорошо складывается общение с представителями старшего поколения, их богатый опыт будет вам очень полезен.
Найти применение творческим способностям удастся тем, кто возьмется за изучение ремесел или рукоделие. В живописи также можно достичь значительных успехов. Представителям знака, пока не рискующим попробовать свои силы на таком поприще, поднимет настроение посещение музеев и выставок.
Козерог
Благоприятный день для любой работы, учебы, творческой деятельности. В решении семейных проблем вам на помощь охотно придут родственники, они же найдут слова поддержки, если вы на минуту-другую утратите уверенность в себе. Достичь желаемого легко, нужно лишь выбрать самый короткий путь к цели, избегать интриг и нечестных методов. Финансовая ситуация весьма непроста, существующие трудности могут перейти в хроническую форму, если вы не примете мер немедленно.
Не исключены претензии со стороны любимого человека, необоснованная критика, обида. Логика, здравый смысл и хладнокровие помогут вам объяснить, как обстоят дела на самом деле, и направить отношения в более дружелюбное и приятное русло. Выбирайте привычный способ проведения досуга, сейчас не время экспериментировать и рисковать в погоне за новыми впечатлениями.
Водолей
Влияние положительных тенденций сосредоточено на сфере романтических отношений. А это значит, что наступил благоприятный момент для знакомств и свиданий, нежных признаний и судьбоносных решений. Сегодня интуиция вас не подведет, можно действовать решительно, забыв сомнения и тревоги. Близкие люди охотно поддержат вас, их общество будет приятным, а советы и рекомендации – толковыми.
Можно успешно завершить ранее начатые дела, в том числе – связанные с переездом и обустройством жилища. Появляется возможность быстро решить ряд бытовых проблем, облегчив жизнь и себе, и близким. В некоторых случаях это будет связано с непредвиденными расходами. Слишком активный отдых нежелателен, стоит воздержаться и от долгих поездок по неизученным маршрутам.
Рыбы
Благоприятный день: влияние позитивных тенденций гармонично и универсально, во всех сферах жизни произойдут перемены к лучшему. Появляется шанс наладить отношения с любимым человеком, решить проблемы, которые долгое время не давали вам покоя. Не исключены и новые знакомства. Наиболее благоприятные для них обстоятельства сложатся в поездках и путешествиях. Смена имиджа поможет привлечь внимание представителей противоположного пола.
Спокойно занимайтесь накопившимися делами, не пытаясь совершить трудовых подвигов или добиться каких-то выдающихся успехов. Результаты, которых вы достигните, никого не разочаруют. Можно делать давно запланированные покупки, да и реализацию внезапно появившихся идей откладывать не стоит – интуиция вас не обманет.