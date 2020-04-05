Гороскоп на 5 марта: хороший день для Близнецов и финансовые трудности у Скорпионов

Лев

Благоприятный день, в течение которого влияние позитивных эмоций будет ощущаться во всех сферах жизни. У вас появится возможность реализовать давно составленные планы, прибегнув к помощи новых союзников, воплотить в жизнь интересные идеи и вообще проявить себя наилучшим образом. Увеличиваются финансовые возможности, появляется шанс сделать покупки, на которые вы в течение долгого времени не могли даже рассчитывать.

Благоприятные возможности для общения и новых знакомств появятся у тех, кто готов отказаться хотя бы на время от своих привычек, касающихся проведения досуга. Активный образ жизни, занятия спортом, танцы, соревнования – это именно то, что вам сейчас нужно, чтобы пополнить запасы энергии, подзарядиться и во всеоружии встретить новую рабочую неделю.

Дева

Очень высок жизненный потенциал Дев, а это значит, что влияние негативных тенденций, весьма сильное в начале дня, будет быстро преодолено. Творческий подход, изобретательность и самостоятельность – ключ к решению любых проблем. Сейчас вам нужны не столько союзники-партнеры, сколько помощники, готовые наилучшим образом выполнять распоряжения. Такие люди непременно найдутся, нужно лишь осмотреться по сторонам.

Атмосфера в семье будет довольно напряженной, однако вам удастся обойти острые углы и справиться с ситуацией наилучшим образом. Хороший способ отвлечься от проблем и бытовых трудностей – небольшой праздник, который объединит близких людей и подарит всем исключительно приятные эмоции.

Весы

Будьте внимательны к своему здоровью – велика вероятность недомогания, возможны простудные заболевания и обострения хронических болезней. Следует воздержаться от активных развлечений, на время отказаться от вредных привычек. Зато сегодня вы сможете убедиться в том, что здоровый образ жизни – это не так уж сложно и скучно, как можно подумать. Представится возможность совершить весьма увлекательную поездку, а вот надежды на романтическое знакомство в пути вряд ли оправдаются.

Финансовая ситуация вполне благоприятна, возможны небольшие денежные поступления. Не бойтесь обратиться за советом и помощью, если придется принимать важные решения или заниматься сложными делами. Любимый человек не обманет вашего доверия.

Скорпион

Финансовые трудности могут стать причиной серьезных разногласий с родственниками, спровоцировать конфликты. Старайтесь сохранять спокойствие, и сосредоточиться на решении проблемы, держа эмоции под контролем и не позволяя членам семьи манипулировать вами. Непросты и отношения с любимым человеком: дают о себе знать старые обиды, вспоминаются неприятные ситуации минувших дней. Постарайтесь смириться с тем, что прошлого не исправишь, и возьмите на себя ответственность за будущее развитие событий.

Проводить свободное время стоит в компании хороших друзей: их поддержка и внимание поднимут вам настроение. Нежелательны большие нагрузки, утомительные занятия спортом. Удачными будут эксперименты с имиджем.

Стрелец