ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Крик души матери: «Я очень боюсь за свою семью!»

В редакцию Limon.ee поступило письмо от читательницы, которая призвала всех серьезно отнестись к опасности коронавируса и вместе сделать все возможное, чтобы больше не появилось новых жертв. Публикуем письмо в полном объеме.
В моей семье из пяти человек – трое в группе риска. Моя мама и старший сын страдают бронхиальной астмой. У младшего сына, которому нет и года, сердечная недостаточность. Я вижу с какой беспечностью люди относятся к коронавирусу.
Мне же хочется просто попросить всех тех, кому не все равно на своих близких, да и на других людей: будьте человечными, оставайтесь дома если есть возможность, не ходите на работу! Не один евро не стоит жертв! Я очень боюсь за свою семью и просто хочу ко всем обратиться, давайте вместе остановим это!
Думаю, таких, как я много. Но и тех, кто отрицает данный факт, тоже немало. Не надо новых жертв. Давайте выдержим вместе это тяжелое время. Во имя слабых и тех, кто сам не может себя защитить. Прошу вас, оставайтесь дома!