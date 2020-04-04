ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Крик души матери: «Я очень боюсь за свою семью!»

В моей семье из пяти человек – трое в группе риска. Моя мама и старший сын страдают бронхиальной астмой. У младшего сына, которому нет и года, сердечная недостаточность. Я вижу с какой беспечностью люди относятся к коронавирусу.

Мне же хочется просто попросить всех тех, кому не все равно на своих близких, да и на других людей: будьте человечными, оставайтесь дома если есть возможность, не ходите на работу! Не один евро не стоит жертв! Я очень боюсь за свою семью и просто хочу ко всем обратиться, давайте вместе остановим это!