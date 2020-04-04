Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки

Звездный внук Аллы Пугачевой — Дени Байсаров решил побриться на лысо. Он снял процесс стрижки на видео и выложил в свой профиль в Instagram. Причем молодой человек постепенно избавлялся от волос, чтобы продемонстрировать подписчикам, как он выглядит с разными прическами.

Пользователи сети в шутку предположили, что таким образом Дени подготовился к эпидемии коронавируса.

«Чтобы вирус к волосам не приставал», — оставил комментарий один из подписчиков.