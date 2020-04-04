Сб, 4.04.2020
Полицейские и спасатели показали, какую дистанцию нужно соблюдать на улицах Эстонии СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Видео процесса молодой человек выложил в Instagram, пишет Пятый канал.

Звездный внук Аллы Пугачевой — Дени Байсаров решил побриться на лысо. Он снял процесс стрижки на видео и выложил в свой профиль в Instagram. Причем молодой человек постепенно избавлялся от волос, чтобы продемонстрировать подписчикам, как он выглядит с разными прическами.

Пользователи сети в шутку предположили, что таким образом Дени подготовился к эпидемии коронавируса.

«Чтобы вирус к волосам не приставал», — оставил комментарий один из подписчиков.

Однако сам Дени объяснил, что в режиме самоизоляции ему совсем скучно. Вот он и решил поэкспериментировать с внешностью

НАВЕРХ