Гороскоп на 4 апреля: удачный день для Рыб и напряжение у Близнецов

Финансовая картина благоприятна, вы можете позволить себе и давно запланированные, и спонтанные покупки. Высокий жизненный тонус гарантирует вам хорошее самочувствие и оптимистическое настроение в течение всего дня.

Лев

День приятный и удачный, позволяющей наслаждаться жизнью и блистать всеми гранями своей неординарной личности. В готовы к необычным и даже вызывающим поступкам, но и в роле возмутителя спокойствия не потеряете своего врожденного благородства и царственного обаяния. Массу удовольствия принесет общение с членами семьи: родственники знают, чем вас можно порадовать, вы же охотно окажете им помощь в решении мелких накопившихся проблем.

Вас ждет немало интересных событий, поднимающих настроение развлечений и интересных встреч. Жаловаться на недостаток внимания со стороны представителей противоположного пола нет оснований, но вряд ли кто-то заинтересует вас всерьез. Если такое все же случится, знайте – это судьба.

Дева

Серьезность, ответственность и спокойная уверенность в своих силах – замечательные черты характера, но сегодня, увы, вряд ли они будут высоко оценены вашим любимым человеком. Попробуйте изменить привычную линию поведения, дать волю своим капризам и мимолетным желаниям. Это может вызвать недоумение и даже критику, но, по крайней мере, избавит вас от молчаливого недовольства, скрытых обид. Неплохой день для встреч с родственниками. Принимайте их помощь, даже если острой необходимости в ней нет.

Не торопитесь решать финансовые вопросы и делать крупные покупки: сегодня вы рискуете потратить значительно больше, чем можете себе позволить. В остальном же дела будут складываться хорошо. Очень порадуют поездки и экскурсии, да и дома вы сможете отлично провести время, если пригласите друзей.

Весы

Можно многого добиться, выбрав надежных союзников и помощников – трудности с этим у вас сегодня вряд ли возникнут. Ваши же собственные силы небезграничны, поэтому не беритесь за решение всех проблем в одиночку и старайтесь не перегружать себя делами. Сниженный жизненный потенциал может стать причиной недомоганий и ухудшения настроения. Поддержите себя, найдите время для интересных дел, приятных покупок, общения с симпатичными людьми, увлекательных поездок.

Близкие понимают вас и готовы поддержать. Не стоит скрывать свои проблемы, замыкаться в себе, отказываться идти на контакт. Искренность в отношениях с любимым человеком особенно важна для тех, кто склонен копить обиды и подолгу размышлять о ссорах и неприятных происшествиях.

Скорпион

Проблемы в личных отношениях могут оказаться более серьезными, чем вы считаете в данный момент. Настало время всерьез задуматься о причине поступков и высказываний любимого человека, да и собственные действия попытаться оценить объективно. Упорствуя в своих заблуждениях, вы рискуете потерять то, что очень высоко ценить. Меняйте подход, проявляйте гибкость – и весьма приятная ответная реакция не заставит себя ждать.