«KUUUURIJA» ⟩ Пациенты с туберкулезом разгуливают по Эстонии и кашляют кровью

Сегодня все живут в страхе, который навел коронавирус. Но на самом деле туберкулез считается не менее опасным – длительное время в мире не было лекарства против туберкулеза. И если он коронавируса сегодня погибли тысячи человек, то жертв туберкулеза сегодня насчитывается сотни миллионов. И несмотря на то, что COVID-19 это вирус, а туберкулез бактериальное заболевание, у них есть кое-что общее: они передаются воздушно-капельным путем или, другими словами, во время кашля или чихания.

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Но где же супруг Пирет мог подхватить столь опасное заболевание? Фирма, где он работал занималась уборкой улиц. То есть он так или иначе соприкасался с отходами. Поначалу семейный врач посоветовал лечить кашель, но становилось только хуже. Вскоре появилась усталость, снижение веса, мужчина начал потеть во сне. Как только он начинал что-то делать, то сразу же поднималась температура до 38-39 градусов.

Пирет хочет поведать прежде всего о том, что происходит с человеком, у которого диагностировали туберкулез и что на самом деле происходит за закрытыми дверями туберкулезных больниц.

ФОТО: Скриншот с видео

Оказывается, что туберкулезная больница далеко не такое закрытое учреждение, каким оно может показаться. Домой идти пациентам не разрешается – разнесут бактерию. Тем не менее они беспрепятственно ходят по всем магазинам в поселке Козе, где расположена больница.

В Вильяндиской больнице ситуация не лучше

Принудительное лечение в Эстонии осуществляется только в Вильяндиской больнице Ямеяла по решению суда. Туда же помещают людей с открытой формой туберкулеза, но в действительности и там тоже не все в порядке. Женщина, находившаяся на лечении в Вильянди, поведала, что и там тоже есть пациенты которые разгуливают по Эстонии и кашляют кровью.

ФОТО: Скриншот с видео

По словам женщины, когда в больнице у нее начался приступ и она начала захлебываться собственной кровью, сотрудники больницы не спешили вызывать скорую. А в какой-то момент ей даже пришлось ехать в таком состоянии в Таллинн, где в уже в такси с ней случился новый приступ.