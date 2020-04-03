«KUUUURIJA» ⟩ Пациенты с туберкулезом разгуливают по Эстонии и кашляют кровью

55-летняя жительница Падизе связалась с передачей «Kuuuurija». Минувшей осенью ее супруг подхватил опасную инфекционную болезнь – туберкулез, который еще сто лет назад считался смертельным заболеванием.
Сегодня все живут в страхе, который навел коронавирус. Но на самом деле туберкулез считается не менее опасным – длительное время в мире не было лекарства против туберкулеза. И если он коронавируса сегодня погибли тысячи человек, то жертв туберкулеза сегодня насчитывается сотни миллионов. И несмотря на то, что COVID-19 это вирус, а туберкулез бактериальное заболевание, у них есть кое-что общее: они передаются воздушно-капельным путем или, другими словами, во время кашля или чихания.
Но где же супруг Пирет мог подхватить столь опасное заболевание? Фирма, где он работал занималась уборкой улиц. То есть он так или иначе соприкасался с отходами. Поначалу семейный врач посоветовал лечить кашель, но становилось только хуже. Вскоре появилась усталость, снижение веса, мужчина начал потеть во сне. Как только он начинал что-то делать, то сразу же поднималась температура до 38-39 градусов.
Пирет хочет поведать прежде всего о том, что происходит с человеком, у которого диагностировали туберкулез и что на самом деле происходит за закрытыми дверями туберкулезных больниц.
Оказывается, что туберкулезная больница далеко не такое закрытое учреждение, каким оно может показаться. Домой идти пациентам не разрешается – разнесут бактерию. Тем не менее они беспрепятственно ходят по всем магазинам в поселке Козе, где расположена больница.
В Вильяндиской больнице ситуация не лучше
Принудительное лечение в Эстонии осуществляется только в Вильяндиской больнице Ямеяла по решению суда. Туда же помещают людей с открытой формой туберкулеза, но в действительности и там тоже не все в порядке. Женщина, находившаяся на лечении в Вильянди, поведала, что и там тоже есть пациенты которые разгуливают по Эстонии и кашляют кровью.
По словам женщины, когда в больнице у нее начался приступ и она начала захлебываться собственной кровью, сотрудники больницы не спешили вызывать скорую. А в какой-то момент ей даже пришлось ехать в таком состоянии в Таллинн, где в уже в такси с ней случился новый приступ.
Смотрите подробнее в выпуске передачи «Kuuuurija» на русском языке!