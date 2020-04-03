ЭКСКЛЮЗИВ LIMON.EE ⟩ Житель Ленобласти: Путин частным фирмам - не указ! Людей либо сокращают, либо отправляют в неоплачиваемый отпуск

На самом деле это не так, портал Limon.ee выяснил у жителя Ленинградской области, как сейчас обстоит ситуация в стране. Если коротко, то в частных фирмах людям дают подписать заявление о неоплачиваемом отпуске до 30 апреля, в случае отказа, они могут уволиться. Некоторые фирмы вообще еще не определились, что делать с сотрудниками и держат их в неведении.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПИСЬМО ЖИТЕЛЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ LIMON.EE

«В то время, когда некоторые люди смотрели или сейчас пересматривают второе обращение Путина и хлопают в ладоши, в России повсеместно в компаниях принуждают сотрудников писать заявления на отпуск за свой счет.

Ситуация в стране такова, что все в панике и непонимании, что будет дальше. Президент не может обязать частные компании выплачивать сотрудникам заработную плату во время карантина, так как не введен ЧС. По понятным причинам, до последнего не будет введен, так как ВВ боится потери своего рейтинга. В случае введения ЧС, государство будет вынуждено обязать банки приостановить выплаты по кредитам, коммунальным платежам, а также выплачивать зарплату из бюджета. Сейчас, после второго обращения 02.04.2020, товарищ ВВ скинул с себя обязанности на глав регионов.

С барского плеча объявил выходные до конца месяца с сохранением заработной платы. Но возникает вопрос: А откуда компании и малые предприниматели возьмут деньги?» - сказал порталу Limon.ee житель Ленинградской области, пожелавший остаться анонимным (имя редакции известно).