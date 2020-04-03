ВИДЕО ⟩ Убегающий во сне кот рассмешил Сеть

Видео с котом, которому приснился кошмар, взорвало соцсети. Его хозяин запечатлел спящего питомца, который дергает лапками. Рыжий малыш напуган и убегает от опасности на всех четверых. Кажется, что встревоженный пушистик вот-вот проснется. Но этого не происходит.