УЖЕ СЕГОДНЯ ⟩ На YouTube-канале Русского театра Эстонии будет показан спектакль «Тартюф»

«Тартюф, или Обманщик» Мольера относится к тем творениям литературного гения, про которые говорят, что классика не устаревает. Это поистине великое произведение во многом актуально и до сих пор, хотя было создано более 350 лет назад. Чего стоит только один монолог Клеанта:

«Все вам подобные – а их, к несчастью, много –

Поют на этот лад. Вы слепы, и у вас

Одно желание: чтоб все лишились глаз.

И потому вам страх внушает каждый зрячий,

Который думает и чувствует иначе, –

Он вольнодумец, враг!…».

В Русском театре Эстонии премьера спектакля состоялась в 2011 году.

Напоминаем, что посмотреть постановки театра можно будет на официальном YouTube-канале Русского театра Эстонии из любой точки мира. Каждую пятницу на странице Русского театра в Facebook будет открываться доступ к новому спектаклю, который будет доступен для просмотра в течение трех дней (пятница, суббота, воскресенье). За расписанием новых показов спектаклей следите в социальных сетях Русского театра Эстонии.