COV-ИДИОТ ⟩ Безответственное поведение: заболевшую звезду соцсетей обвиняют в распространении коронавируса

16 марта инфлюенсер в мире моды и ведущая блога Something Navy 32-летняя Ариэль Чарнас из Нью-Йорка рассказала своим 1,3 миллионам подписчиков, что ее тест на коронавирус оказался позитивным.

Боль в теле, которую я почувствовала сегодня, ни с чем не сравнится, – описывает она симптомы болезни. – Такое чувство, будто это плохой сон, но я планирую вернуть нашу жизнь в норму.

Поклонники поддержали женщину, но вскоре выяснилось, что заболевшая коронавирусом блогер вместе с семьей уехала из Нью-Йорка.

Ранее она рассказывала, что диагноз ей поставил доктор Дойч - ее близкий друг. Позже она даже организовала с ним прямой эфир в Instagram, в котором врач ответил на некоторые вопросы. Хотя многие подписчики высоко оценили открытость блога, другие были настроены скептически и не поняли, почему Ариэль прошла тест, в то время как их делают так мало. К тому же, по некоторым сведениям, звезда решила временно сменить место жительства.

Почему ты приехала в Хэмптонс (группа деревень на Лонг-Айленде - прим.ред)? Из-за таких людей, которые приезжают сюда из города, коронавирус сейчас распространяется и здесь,

— написал рассерженный пользователь Сети в комментариях под фото Ариэль.

Эгоистичное поведение блогера начало широко освещаться в местных СМИ, и многие критики назвали ее классическим примером того, как «выглядит привилегия богатых в эпоху коронавируса», сообщает BuzzFeed News.

The New York Post даже прозвал женщину «cov-idiot» (производное от названия вируса COVID-19 и слова «идиот»).

Ариэль не стала отмалчиваться. Сначала она опубликовала видео из Instagram с извинениями за свои действия. «Я просто хочу сказать, что мне очень жаль», - сказала 32-летняя блогер, вытирая слезы. «Я никогда не хотела никого обидеть, и мы не плохие люди», - добавила она.

Затем она разместила свое объяснение в Instagram.

Я пишу это не для того, чтобы найти оправдание для моих действий или заслужить сочувствие. Я хочу рассказать о том, что на самом деле произошло, и выразить свое искреннее сожаление. Я прошу прощения у всех, кого я случайно обидела своим поведением,

- сказала она. Блоггер также отметила, что в тот момент, когда все это произошло, она испытала тот же страх, панику и беспокойство, что и все остальные в стране.