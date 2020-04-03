COV-ИДИОТ ⟩ Безответственное поведение: заболевшую звезду соцсетей обвиняют в распространении коронавируса

Многим более востребованным инфлюэнсерам тем временем не до смеха.
16 марта инфлюенсер в мире моды и ведущая блога Something Navy 32-летняя Ариэль Чарнас из Нью-Йорка рассказала своим 1,3 миллионам подписчиков, что ее тест на коронавирус оказался позитивным.
Боль в теле, которую я почувствовала сегодня, ни с чем не сравнится, – описывает она симптомы болезни. – Такое чувство, будто это плохой сон, но я планирую вернуть нашу жизнь в норму.
Поклонники поддержали женщину, но вскоре выяснилось, что заболевшая коронавирусом блогер вместе с семьей уехала из Нью-Йорка.
Ранее она рассказывала, что диагноз ей поставил доктор Дойч - ее близкий друг. Позже она даже организовала с ним прямой эфир в Instagram, в котором врач ответил на некоторые вопросы. Хотя многие подписчики высоко оценили открытость блога, другие были настроены скептически и не поняли, почему Ариэль прошла тест, в то время как их делают так мало. К тому же, по некоторым сведениям, звезда решила временно сменить место жительства.
Почему ты приехала в Хэмптонс (группа деревень на Лонг-Айленде - прим.ред)? Из-за таких людей, которые приезжают сюда из города, коронавирус сейчас распространяется и здесь,
— написал рассерженный пользователь Сети в комментариях под фото Ариэль.
Эгоистичное поведение блогера начало широко освещаться в местных СМИ, и многие критики назвали ее классическим примером того, как «выглядит привилегия богатых в эпоху коронавируса», сообщает BuzzFeed News.
The New York Post даже прозвал женщину «cov-idiot» (производное от названия вируса COVID-19 и слова «идиот»).
Ариэль не стала отмалчиваться. Сначала она опубликовала видео из Instagram с извинениями за свои действия. «Я просто хочу сказать, что мне очень жаль», - сказала 32-летняя блогер, вытирая слезы. «Я никогда не хотела никого обидеть, и мы не плохие люди», - добавила она.
Затем она разместила свое объяснение в Instagram.
Я пишу это не для того, чтобы найти оправдание для моих действий или заслужить сочувствие. Я хочу рассказать о том, что на самом деле произошло, и выразить свое искреннее сожаление. Я прошу прощения у всех, кого я случайно обидела своим поведением,
- сказала она. Блоггер также отметила, что в тот момент, когда все это произошло, она испытала тот же страх, панику и беспокойство, что и все остальные в стране.
Вы, наверное, читали обо мне и моих решениях в СМИ и социальных сетях за последние недели. Я это понимаю. Я общественное лицо, и я построила свою карьеру на том, чтобы люди имели доступ ко всему, что происходит в моей жизни.
Он также отметила, что, хотя она и согласна с критикой, ситуация начинает казаться сумасшедшей. По словам женщины, ей и ее семье даже угрожали смертью.
Когда я начала документировать то, как я себя чувствую, я сделала это, потому что я понятия не имела, что все серьезно. Я не знала, что у меня есть потенциальные симптомы коронавируса, потому что то, что я слышала в новостях, сильно отличалось от того, что я чувствовала. Covid-19 тогда был чем-то новым и информации доступной было мало.
Ариэль также объяснила в своем посте, что они просидели на карантине всей семьей в их доме на Манхэттене две недели, прежде чем решили уехать. По словам женщины, они следили за своими симптомами и обращались к врачу. Они не покидали город, пока не получили разрешение от своего доктора.
«Топливный бак нашей машины был полон - мы не делали никаких остановок и заказывали все необходимое для жизни, сохраняя при этом социальную дистанцию. Дом, в который мы переехали, находится на новой и довольно пустой улице с небольшим движением. Помимо нас, здесь живет еще одна семья, которой мы сообщили о нашей ситуации», - добавила она и подтвердила, что соседи также были проинформированы.
«Мы все люди. Мы совершаем ошибки, и я тоже, особенно когда кризис развивается так быстро. Мы с семьей извиняемся перед всеми, кто считает, что мы не воспринимаем эту ситуацию всерьез. Мы стремимся принимать ответственные решения».