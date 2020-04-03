ВИДЕО ⟩ Жительница Таллинна волокла по земле кошку, не желавшую прогуливаться на поводке

«Житель Мустамяэ увидел из окна странную женщину во дворе, которая волокла по земле свою находящуюся на поводке кошку. Кошка почему-то прижимается к земле, но против поводка и хозяйки она бессильна. С этой проблемой люди обратились ко мне.

"Здравствуйте, Хейки! Я вхожу в Facebook-сообщество "Kassisõbrad" и сегодня опубликовала там видео. Хочу, чтобы оно дошло до хозяйки и она немного переосмыслила свое поведение. Грустно наблюдать за этой картиной уже не в первый раз. Также меня беспокоит следующее: если она на улице так себя ведет, то что же происходит дома?"» - рассказывает это всё на странице в Facebook Хейки Вальнер.

Публикация продолжилась уже в блоге автора.

«Возможно, она - хороший человек, но просто не хватает терпения? Не знаю, но тяжело смотреть на это. В прошлый раз я прямо кричала ей из окна, может она и услышала, но ей было нечего ответить», - говорит автор видео.

В ответе на письмо Хейки Вальнер позволяет себе сарказм.

«Видимо, владелец хотел повесить кошку или хотел повредить шейные позвонки. В то же время нельзя исключать, что женщина из-за определенных обстоятельств очень много ела и ее фигура не позволяет ей сесть на корточки, чтобы взять на руки испуганное животное», - пишет в своем блоге Вальнер.

Уважаемый владелец кошки Таммсааре-теэ! Уверен, вы очень хороший человек и это вообще здорово, что вы ходите с кошкой гулять. Я понимаю, что видеть одних и тех же детей, мужа и кошку каждый день - это губительно, и вы хотите избавиться от них. Вы хотите убить их!

Тем не менее, вы не выбрали самый простой путь, или это вопрос некомпетентности. Я учу. Натяните поводок на ветке дерева, и таким образом вы сможете повесить своего питомца намного лучше. Он немного зависнет и подергается, но тогда вы будете навсегда свободны от него и можете начать нападать на детей. Если вы не справляетесь с мужем, то вперед к феминисткам - они помогут даже тогда, когда другие вас не понимают!