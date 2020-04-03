Пт, 3.04.2020
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БЕСКОНЕЧНЫЕ НОГИ ⟩ Кендалл Дженнер похвасталась шикарной фигурой в крохотном купальнике

Kendall Jenner

ФОТО: Gilbert Flores/Broadimage/Gilbert Flores/Broadimage

В Сети появились соблазнительные фото модели, пишет Вива.

Сегодня одну из сестер Кардашьян-Дженнер, 24-летнюю Кендалл, по праву можно назвать самой успешной моделью современности. Знаменитость регулярно принимает участие в рекламных фотосессиях и показах именитых дизайнеров. Кроме того, у Кендалл огромное количество поклонников по всему миру, которые восхищают и профессиональными достижениями девушки, и ее внешними данными. Особое внимание фанатов привлекает фигура Дженнер.

Модель обладает шикарными формами: тонкой талией, подтянутым прессом, а также стройными длинными ногами. В очередной раз продемонстрировать роскошное тело Кендалл решила в новой фотосессии, кадрами из которой поделилась на своей странице украинский фотограф Саша Самсонова.

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