БЕСКОНЕЧНЫЕ НОГИ ⟩ Кендалл Дженнер похвасталась шикарной фигурой в крохотном купальнике

Сегодня одну из сестер Кардашьян-Дженнер, 24-летнюю Кендалл, по праву можно назвать самой успешной моделью современности. Знаменитость регулярно принимает участие в рекламных фотосессиях и показах именитых дизайнеров. Кроме того, у Кендалл огромное количество поклонников по всему миру, которые восхищают и профессиональными достижениями девушки, и ее внешними данными. Особое внимание фанатов привлекает фигура Дженнер.
Модель обладает шикарными формами: тонкой талией, подтянутым прессом, а также стройными длинными ногами. В очередной раз продемонстрировать роскошное тело Кендалл решила в новой фотосессии, кадрами из которой поделилась на своей странице украинский фотограф Саша Самсонова.