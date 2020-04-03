БЕСКОНЕЧНЫЕ НОГИ ⟩ Кендалл Дженнер похвасталась шикарной фигурой в крохотном купальнике

Сегодня одну из сестер Кардашьян-Дженнер, 24-летнюю Кендалл, по праву можно назвать самой успешной моделью современности. Знаменитость регулярно принимает участие в рекламных фотосессиях и показах именитых дизайнеров. Кроме того, у Кендалл огромное количество поклонников по всему миру, которые восхищают и профессиональными достижениями девушки, и ее внешними данными. Особое внимание фанатов привлекает фигура Дженнер.