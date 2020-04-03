ДАВНО НЕ ВИДЕЛИСЬ! ⟩ Смотрите, какой красоткой стала Эвелин Ильвес!

В конце марта женщина делилась рецептами ленивых голубцов, а незадолго до этого рекомендовала к прочтению статью Postimees на тему находящихся на карантине сотрудников Северо-Эстонской региональной больницы. А уже сегодня, 3 апреля, Ильвес поменяла свою фотографию профиля и показала всем поклонникам, что не унывает и с каждым годом становится лишь краше. Во времена президентства ее бывшего мужа Тоомаса Хендрика Ильвеса СМИ постоянно обсуждали наряды и внешний Эвелин, очень часто первую леди критиковали за не самые стильные образы за деньги налогоплательщиков. У самой Эвелин со вкусом всё в порядке и сейчас она выглядит очень стильно и молодо.