ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ ⟩ У медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова уже есть страничка фан-клуба в соцсетях

Аркадий Попов, назначенный медицинским директором кризисного штаба Департамента здоровья, быстро собрал многочисленную группу поддержки. Поклонники медика сделали и фан-страничку в Facebook, пишет Elu24.
Всенародную любовь и поддержку Аркадий Попов получил во время чрезвычайной ситуации, когда доктору поручили возглавить кризисный штаб. Специалист комментировал происходящее спокойно, понятно, честно, чем и завоевал симпатию населения Эстонии. Вскоре появился фан-клуб Попова, у него уже более 600 поклонников, и число их растет каждый день. На страничке собраны различные статьи, отражающие работу доктора Попова.
Среди комментаторов - известные люди, которые хвалят работу специалиста. Кто-то назвал доктора «медицинским царем, который находится на нужном месте. Все единодушно отмечают высокий профессионализм Аркадия Попова.
Присоединяйтесь к фан-клубу!