ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ ⟩ У медицинского руководителя кризисного штаба Департамента здоровья Аркадия Попова уже есть фан-клуб в соцсетях

Всенародную любовь и поддержку Аркадий Попов получил во время чрезвычайной ситуации, когда доктору поручили возглавить кризисный штаб. Специалист комментировал происходящее спокойно, понятно, честно, чем и завоевал симпатию населения Эстонии. Вскоре появился фан-клуб Попова, у него уже более 600 поклонников, и число их растет каждый день. На страничке собраны различные статьи, отражающие работу доктора Попова.