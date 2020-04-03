Пт, 3.04.2020
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ОЛИГАРХИ ШИКУЮТ! ⟩ Роскошные виллы, дорогие защитные макси и частные перелеты: как живут богатые во время эпидемии

Фото иллюстративное

ФОТО: E4/Youtube.com

Пока половина планеты сидит дома на карантине, есть те, кто продолжает свою лакшери-жизнь. Особенно резвятся во время эпидемии отпрыски богатых мир сего - «золотая молодежь». По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикаций группы Rich Kids in Internet в Instagram, пишет Elu24.

Британское издание The Sun сообщает, что дети богатеев публикуют в соцсетях фотографии своей беззаботной жизни во время пандемии: есть фото полетов на частных джетах, причем, дети управляют самолетами, проводят время карантина на роскошных виллах и носят защитные маски от известных дизайнеров. Их жизнь не изменилась, для них не существует границ, проблем и прочих прелестей коронавирусного периода.

Аккаунт Rich Kids of Internet в Instagram показывают, чем заняты сейчас богатые молодые люди. Этот аккаунт активен в Instagram с 2012 года.

Смотрим фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Self isolation goals 🛥 📸 @mashakambolin

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protect your loved ones 😷 📸 @dradionova

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

You vs the guy she tells you nothing to worry about 👀 🛥

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flexin in 2020 be like.. 🧻 🧻 📸 @daily.st

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

See yah later Coronavirus 👋 ✈️ 📸 @tvoyagreshniza

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

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Shopping done right in 2020.. 🎥 @milevskate

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quarantine never looked so fresh 😷 📸 @alexadellanos

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uber just doesn’t cut it 💁‍♀️ 📸 @amberturnerx

A post shared by Rich Kids Of The Internet (@rkoi) on

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