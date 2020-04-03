ОЛИГАРХИ ШИКУЮТ! ⟩ Роскошные виллы, дорогие защитные макси и частные перелеты: как живут богатые во время эпидемии

Пока половина планеты сидит дома на карантине, есть те, кто продолжает свою лакшери-жизнь. Особенно резвятся во время эпидемии отпрыски богатых мир сего - «золотая молодежь». По крайней мере, такой вывод можно сделать из публикаций группы Rich Kids in Internet в Instagram, пишет Elu24.
Британское издание The Sun сообщает, что дети богатеев публикуют в соцсетях фотографии своей беззаботной жизни во время пандемии: есть фото полетов на частных джетах, причем, дети управляют самолетами, проводят время карантина на роскошных виллах и носят защитные маски от известных дизайнеров. Их жизнь не изменилась, для них не существует границ, проблем и прочих прелестей коронавирусного периода.
Аккаунт Rich Kids of Internet в Instagram показывают, чем заняты сейчас богатые молодые люди. Этот аккаунт активен в Instagram с 2012 года.
Смотрим фото!
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