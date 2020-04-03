ОЛИГАРХИ ШИКУЮТ! ⟩ Роскошные виллы, дорогие защитные макси и частные перелеты: как живут богатые во время эпидемии

Британское издание The Sun сообщает, что дети богатеев публикуют в соцсетях фотографии своей беззаботной жизни во время пандемии: есть фото полетов на частных джетах, причем, дети управляют самолетами, проводят время карантина на роскошных виллах и носят защитные маски от известных дизайнеров. Их жизнь не изменилась, для них не существует границ, проблем и прочих прелестей коронавирусного периода.