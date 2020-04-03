ФОТО И ВИДЕО ⟩ «Нам конец»: Собчак показала фейк-обращение Путина, а Богомолов - полуголую жену

Сначала Собчак опубликовала в Сторис Instagram видео с «матерящимся» Путиным, где он коротко и ясно, обращаясь ко всем гражданам страны, всем работодателям и семьям, заявил: «Нам конец!» (вместо слова конец известное нецензурное выражение, которое более красочно описывает ситуацию с пандемией в мире в целом). «Наконец нам сказали правду!!!))))» - подписала видео Собчак.

Чуть ранее Собчак в своем Telegram-канале Ксения распылялась по поводу продления нерабочей недели. Согласно ее прогнозу, скоро начнутся массовые увольнения и прочие катастрофы. В Instagram она также поспешила оповестить народ о своем мнении. Если коротко, то светская львица призывает подумать о миллионах предпринимателей, которые разорятся в результате карантина, призвав государство раздать накопленные за 20 лет резервы (500 миллиардов), поддержав тем самым их бизнес материально.

«Помните главное правило авиакатастрофы? Вначале маску на себя, потом на ребенка? Помните почему? Если потеряете сознание, то не спасете ни себя, ни ребенка. Спасти слабых (больных) может только сильный (здоровый). Это точно. Сильные исчезают с бОльшей скоростью, чем заболевают и умирают люди от вируса. В этом Настоящая опасность. Сильные, здоровые, работавшие, активные, молодые, образованные и опытные превращаются в безработную, отчаявшуюся толпу с детьми на руках... И их - десятки миллионов, а не тысячи зараженных. У России 20 лет назад резервов было 10 млрд долларов а сейчас - 500. И при этом 2000-2004 гг - едва ли ни лучшие годы в России на моей памяти. Думать надо о сильных. Только сильные спасут всех остальных. У меня все», - пишет Собчак.

Отметим, что пока Собчак думает, как бы помочь малому и среднему бизнесу, мысли ее супруга режиссера Константина Богомолова явно заточены на Ксении и ее оголенном теле на Мальдивах. Там они провели свой отпуск в конце минувшего года.

Это лишний раз доказывает, насколько все-таки они разные личности, но неплохо дополняют друг друга. Надо отметить, что со стороны подписчиков критики не было, можно сказать, что все сошлись во мнении, что Собчак расцвела в этом браке.